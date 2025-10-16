Alors que le métal jaune flambe de près de 60 % depuis le début de l'année, la fièvre de l'or s'empare des marchés. Entre envolée spectaculaire des cours, ruée vers les actifs tangibles et regain d'intérêt pour les mines aurifères, la question se pose : cette accélération haussière est-elle vraiment justifiée ? Décryptage de cette « gold mania » avec Arnaud du Plessis, gérant thématique chez CPRAM.
Mieux que l’or, les mines d’or ?
