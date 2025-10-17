Au programme de ce JT : ouverture du guichet du chèque énergie pour les ménages qui seraient passés à côté de l'aide, afin d'alléger leurs factures d'énergie. On verra ensuite que le nouveau fonds Défense de Bpifrance séduit déjà les investisseurs particuliers avec un démarrage record. Et on terminera avec ce paradoxe : les consommateurs critiquent Shein et Temu… mais continuent massivement d'y faire leurs achats.
Ouverture du guichet pour le chèque énergie, fonds Défense de Bpifrance, Shein-Temu
