Ormuz : qui cédera le premier ?

information fournie par France 24 • 14/07/2026 à 20:55

Un mois après la signature du protocole d’accord, la reprise des frappes américaines et iraniennes est sans précédent. La nuit dernière, les États-Unis ont bombardé des dizaines de cibles en réponse aux attaques de Téhéran, qui a violé, il y a six jours, l’accord-cadre en attaquant trois tankers dans le détroit d’Ormuz. Ce passage stratégique est au cœur de la reprise des hostilités : l’Iran entend y imposer des droits de passage et a annoncé sa fermeture jusqu’à nouvel ordre.