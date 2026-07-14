Un mois après la signature du protocole d’accord, la reprise des frappes américaines et iraniennes est sans précédent. La nuit dernière, les États-Unis ont bombardé des dizaines de cibles en réponse aux attaques de Téhéran, qui a violé, il y a six jours, l’accord-cadre en attaquant trois tankers dans le détroit d’Ormuz. Ce passage stratégique est au cœur de la reprise des hostilités : l’Iran entend y imposer des droits de passage et a annoncé sa fermeture jusqu’à nouvel ordre.
Ormuz : qui cédera le premier ?
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