Les participants à une conférence des "non-belligérants" demandent “la pleine réouverture, immédiate, inconditionnelle, par toutes les parties du détroit d’Ormuz", déclare le président français Emmanuel Macron à l’issue du sommet depuis l’Elysée.
Ormuz: Macron demande la "pleine réouverture" inconditionnelle par toutes les parties
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