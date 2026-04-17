Condamnés à remonter 2 buts d'écart et portés par leur public à la Meinau, les Strasbourgeois écrasent Mayence et se qualifient en demi-finales de la Ligue Europa Conférence, une première pour les Alsaciens en Coupe d'Europe. "On s'est dit que tout était possible" réagissait Abdoul Ouattara, milieu de terrain ivoirien du RC Strasbourg, auteur du but de l'égalisation.
Ligue Europa Conférence : battu à l'aller, Strasbourg renverse Mayence et rejoint le dernier carré
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