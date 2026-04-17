Au-delà du détroit d'Ormuz, les pays du Golfe redoutent désormais une extension du conflit vers Bab el-Mandeb, une route maritime essentielle au commerce mondial. Un verrou menacé par les Houthis au Yémen, milice chiite alliée de l'Iran et qui fait partie de "l'axe de la résistance".
Après Ormuz, Bab el-Mandeb bientôt bloqué par les Houthis ?
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