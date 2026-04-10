Des services d'urgence israéliens sont déployés sur le lieu d'un impact à Safed, à la suite d'une attaque à la roquette lancée par le Hezbollah depuis le Liban en direction du nord d'Israël. Plusieurs véhicules ont été endommagés et détruits. IMAGES
Israël : les services d'urgence sécurisent les lieux d'une attaque du Hezbollah
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