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Israël : les services d'urgence sécurisent les lieux d'une attaque du Hezbollah

information fournie par AFP Video 10/04/2026 à 18:40

Des services d'urgence israéliens sont déployés sur le lieu d'un impact à Safed, à la suite d'une attaque à la roquette lancée par le Hezbollah depuis le Liban en direction du nord d'Israël. Plusieurs véhicules ont été endommagés et détruits. IMAGES

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