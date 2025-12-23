"On a un préfet qui nous écoute (...) mais il est pieds et mains liés avec l'Etat," dit Jérôme Bayle, figure du mouvement de protestation des agriculteurs, à l'issue d'une rencontre avec le préfet de Haute-Garonne au sujet de la gestion gouvernementale de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). "Nous en attendant, on va repartir sur l'autoroute," continue-t-il.
"On n'a aucune solution": Jérôme Bayle réagit à sa rencontre avec le préfet d'Occitanie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro