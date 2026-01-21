Présent pour la première fois au Forum économique mondial de Davos, Benjamin Netter, le fondateur de la start-up française de cybersécurité Riot décrit une ambiance électrique, marquée par l’attente fébrile des annonces de Donald Trump et les craintes d’une nouvelle guerre commerciale aux conséquences économiques très concrètes pour les entreprises.
"On essaie de savoir à quelle sauce on va être mangé" : à Davos, les entrepreneurs inquiets
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro