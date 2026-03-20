"On a une propagation de la crise moyen-orientale sur un certain nombre de filières", a déclaré jeudi le président du Medef Patrick Martin, avant une réunion sur les impacts industriels du conflit.
"On a une propagation de la crise moyen-orientale sur un certain nombre de filières" (Medef)
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