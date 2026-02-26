La ville néerlandaise de Groningue a accueilli le Mondial de "snert". La soupe traditionnelle aux pois cassés est un plat de base pour les Néerlandais depuis des décennies.
Les Pays-Bas accueillent la Coupe du monde de soupe aux pois
