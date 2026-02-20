A quelques jours de l’ouverture du Salon de l’agriculture, Sissi, 4 ans et demi, est bichonnée pour le concours de la truie suitée de la race Gasconne qui se tiendra sur le ring porcin.
Salon de l’agriculture: Sissi, la potentielle impératrice du concours de la truie suitée
