Octobre Rose : Un élan solidaire et festif pour éveiller les consciences sur le cancer

information fournie par France 24 • 02/10/2025 à 11:24

Octobre Rose est une campagne mondiale lancée en 1985 pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour soutenir la recherche. À l’occasion de ce mois de mobilisation, nous échangeons avec Victoire N’Sondé, cheffe de rubrique santé à The Conversation France, sur des enjeux souvent méconnus : le droit à l’oubli après un cancer, qui facilite l’accès aux emprunts et aux crédits, mais aussi les difficultés liées au maintien dans l’emploi pendant la maladie, et le retour au travail après les traitements. Retrouvez les articles cités par Victoire N'Sondé sur https://theconversation.com/fr : https://theconversation.com/droit-a-loubli-apres-un-cancer-pour-faire-un-credit-une-avancee-legislative-qui-fait-une-difference-264301 ; https://theconversation.com/reprendre-son-travail-avec-ou-apres-un-cancer-262653