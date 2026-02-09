L'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement d'uranium, objet de contentieux avec les Etats-Unis, "même si une guerre nous est imposée", a déclaré dimanche le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, deux jours après des pourparlers sur le nucléaire avec Washington.
Nucléaire: l'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement même en cas de "guerre" (Araghchi)
