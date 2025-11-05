 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés (ministre)

information fournie par AFP Video 05/11/2025 à 10:06

Des images publiées par le ministre américain de la Défense Pete Hegseth montrent ce qu'il décrit comme une nouvelle frappe dans le Pacifique Est contre un bateau de narcotrafiquants présumés qui a tué deux personnes.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
2
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Zohran Mamdani, un "socialiste" comme nouveau maire de New York

information fournie par France 24 10:27
4

Zohran Mamdani : la route vers New York semée d'infox

information fournie par France 24 04 nov.
1
5

Mamdani, opposant résolu de Trump, aux portes de la mairie de New York

information fournie par AFP 03:20
14
6

Tanzanie : l'opposition évoque "au moins 800 morts" dans les violences post-électorales

information fournie par France 24 04 nov.
7

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane

information fournie par AFP 04 nov.
8

Au moins sept morts dans l'accident d'un avion-cargo aux États-Unis

information fournie par AFP 07:53
3
1

Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine

information fournie par AFP Video 29 oct.
2

Production en hausse, prix en berne: la Belgique inquiète pour ses patates

information fournie par AFP 29 oct.
1
3

Gaza: le cessez-le feu est "menacé", doit être "rétabli au plus vite" (porte-parole)

information fournie par AFP Video 29 oct.
2
4

Les Néerlandais aux urnes, test pour l'extrême droite en Europe

information fournie par AFP Video 29 oct.
5

Israël mène une nouvelle frappe à Gaza, après des raids nocturnes meurtriers

information fournie par AFP 29 oct.
3
6

Casse du Louvre: "les bijoux ne sont pas encore en notre possession" (procureure)

information fournie par AFP Video 29 oct.
7

Budget 2026 : ces hausses d’impôts qui pourraient frapper les plus aisés…

information fournie par Ecorama 29 oct.
2
8

Fumée au-dessus de Gaza après des frappes de l'armée israélienne qui dit reprendre la trêve

information fournie par AFP Video 29 oct.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
7

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2
8

Le lundi c'est private equity : quelles sont les différentes stratégies en private equity

information fournie par Boursorama 06 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank