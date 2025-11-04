En plein débat sur le budget, Jean-Louis Bourlanges estime que le Premier ministre "Sébastien Lecornu a eu raison de renoncer au 49.3 car il n’a pas la possibilité de s’imposer". Alors que le Rassemblement national fait la course en tête dans les sondages, l'ex-président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée propose par ailleurs de "constituer un bloc allant de Gérald Darmanin aux sociaux-démocrates" pour "battre le parti de Marine Le Pen et éviter des reculs préoccupants".
Jean-Louis Bourlanges : "Sébastien Lecornu ne peut pas s'imposer, le 49.3 n'était plus utilisable"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro