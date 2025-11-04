 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jean-Louis Bourlanges : "Sébastien Lecornu ne peut pas s'imposer, le 49.3 n'était plus utilisable"

information fournie par France 24 04/11/2025 à 19:23

En plein débat sur le budget, Jean-Louis Bourlanges estime que le Premier ministre "Sébastien Lecornu a eu raison de renoncer au 49.3 car il n’a pas la possibilité de s’imposer". Alors que le Rassemblement national fait la course en tête dans les sondages, l'ex-président de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée propose par ailleurs de "constituer un bloc allant de Gérald Darmanin aux sociaux-démocrates" pour "battre le parti de Marine Le Pen et éviter des reculs préoccupants".

Budget France
Crise de gouvernement

Vidéos les + vues

1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
1
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Raid policier à Rio: saisie d'armes évaluée à plus de 2 millions d'euros

information fournie par AFP Video 12:36
1
4

Marine Le Pen réagit à la mise en examen d'un homme après un homicide routier

information fournie par AFP Video 12:35
5

En Espagne, les migrants, pierre angulaire de la croissance

information fournie par France 24 12:31
6

Le ministre du Travail reçoit les syndicats pour relancer le dialogue sur les retraites

information fournie par AFP Video 12:35
1
7

Poupées sexuelles: Shein sous la menace d'une interdiction

information fournie par AFP 03 nov.
5
8

Goncourt 2025: "C'est tellement important pour moi" (Laurent Mauvignier)

information fournie par AFP Video 15:25
1

Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine

information fournie par AFP Video 29 oct.
2

Les Tanzaniens aux urnes pour des élections sans opposition

information fournie par AFP Video 29 oct.
3

Élections en Tanzanie : les électeurs votent à Dar es Salaam

information fournie par AFP Video 29 oct.
4

Présidentielle au Cameroun: le gouvernement admet des morts

information fournie par AFP Video 28 oct.
5

Soudan: craintes d'exactions massives après la prise d'El-Facher par les paramilitaires

information fournie par AFP 28 oct.
5
6

Cyberharcèlement de Brigitte Macron: prison avec sursis requise contre "instigateurs" et "suiveurs"

information fournie par AFP 28 oct.
4
7

Présidentielle au Cameroun: le gouvernement admet des morts, l'UE et l'UA déplorent la violence de la répression

information fournie par AFP 28 oct.
8

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
1

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
3
2

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP 21 oct.
8
3

Les députés LR ne voteront pas "automatiquement" le budget du gouvernement, prévient Wauquiez

information fournie par AFP Video 21 oct.
3
4

Le lundi, c'est private equity : quelles différences entre growth capital et venture capital ?

information fournie par Boursorama 20 oct.
5

Taxe sur les holdings : pire que l’ISF ?

information fournie par Ecorama 21 oct.
6

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
7

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP 19 oct.
6
8

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank