Les New-Yorkais arrivent à l'ouverture d'un bureau de vote pour l'élection du nouveau maire de la ville. Le favori des sondages est Zohran Mamdani, musulman d'origine indienne âgé de 34 ans, issu de la gauche du Parti démocrate et opposant "farouche" à Donald Trump.
Début du vote à New York pour élire le nouveau maire de la ville
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro