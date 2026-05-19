Sport mêlant échecs et boxe, le chessboxing a parcouru du chemin depuis sa naissance dans une BD d'Enki Bilal, pour devenir une discipline à part entière, dotée de sa propre compétition mondiale, qui a fait étape à Paris début mai.
Dans le chessboxing, tous les coups ne sont plus permis
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