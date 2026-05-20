Le Parlement adopte définitivement une ouverture partielle du corps électoral des élections provinciales de Nouvelle-Calédonie, à quelques semaines de ce scrutin crucial pour l'archipel. La proposition de loi sur laquelle s'appuyait le gouvernement, et qui ouvre le corps électoral à quelque 10.500 natifs aujourd'hui privés de bulletin, est adoptée par 386 voix contre 127, lors d'un dernier vote à l'Assemblée nationale. IMAGES
Nouvelle-Calédonie: le Parlement entérine une ouverture partielle du corps électoral
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