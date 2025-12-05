Dans un entretien exclusif accordé à France 24, le colonel Randrianirina, président de la Refondation de Madagascar depuis le coup d'État du 11 octobre, affirme vouloir juger l'ex-président Andry Rajoelina dans son pays. Ce dernier a quitté Madagascar. "Notre souhait, c'est de le juger à Madagascar par une justice malgache", déclare Michaël Randrianirina. Il annonce également que le lancement d'une concertation nationale débutera le 10 décembre et il promet des élections d'ici deux ans.
"Nous voulons juger Rajoelina à Madagascar", dit le nouveau président malgache Michaël Randrianirina
