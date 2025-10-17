Plusieurs internautes relaient une vidéo sur laquelle on peut voir le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi frapper le 1er ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Il s'agit en fait d'une vidéo générée par intelligence artificielle mais basée sur ancienne rencontre entre les deux hommes.
Non, le Président égyptien n'a pas frappé Benjamin Netanyahu
