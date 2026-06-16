Alors que la France joue ce mardi son premier match de Coupe du Monde, contre le Sénégal, de récentes publications sont revenues sur le départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid il y a 2 ans. Elles l'assurent : le capitaine des Bleus aurait quitté le club parisien du fait du comportement d'Emmanuel Macron. Explications d'une intox.
Non, Kylian Mbappé n'a pas été harcelé par Emmanuel Macron
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro