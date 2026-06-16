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Non, Kylian Mbappé n'a pas été harcelé par Emmanuel Macron

information fournie par France 24 16/06/2026 à 22:02

Alors que la France joue ce mardi son premier match de Coupe du Monde, contre le Sénégal, de récentes publications sont revenues sur le départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid il y a 2 ans. Elles l'assurent : le capitaine des Bleus aurait quitté le club parisien du fait du comportement d'Emmanuel Macron. Explications d'une intox.

Emmanuel Macron
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