On en sait un peu plus sur l’attaque terroriste qui a visé, jeudi 18 juin 2026, une base militaire située au sein de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Au soir des faits, l’armée nigérienne a communiqué un bilan officiel après plusieurs heures d’opérations de ratissage. Revendiquée par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, l’attaque a été repoussée par les Forces de défense et de sécurité après plus de deux heures de violents affrontements.
Niger: l'attaque sur l'aéroport revendiqué par le JNIM, les autorités accusent la France
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