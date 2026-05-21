Nicolas Baverez : "Le conflit au Moyen Orient va durer longtemps puisque Trump est dans une impasse complète"

Pétrole sous tension, détroit d’Ormuz sous surveillance, déclarations imprévisibles de Donald Trump : jusqu’où peut aller l’escalade autour de l’Iran ? Derrière les fluctuations des marchés, c’est toute l’économie mondiale qui retient son souffle. La France peut-elle résister durablement à ce choc géopolitique et énergétique ? Décryptage des risques économiques, tensions internationales et scénarios possibles dans les semaines à venir avec Nicolas Baverez, économiste et essayiste. Ecorama du 21 mai 2026 présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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