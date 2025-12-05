 Aller au contenu principal
Négociations de paix entre Russie et États-Unis : l'UE s’inquiète du financement de Kiev

information fournie par France 24 05/12/2025 à 18:00

La guerre en Ukraine représente le sujet le plus brûlant pour les Européens, alors que le président américain Donald Trump a remis un coup d’accélérateur ces dernières semaines en proposant un plan de paix, prévoyant l’abandon de certains territoires ukrainiens à la Russie. Même remanié par les Européens, ce plan ne convient finalement à personne et les négociations avec Moscou patinent. Dans ce contexte, les Vingt-Sept s’interrogent sur la meilleure manière de refinancer une Ukraine au bord de la banqueroute. La présidente de la Commission européenne propose de garantir un "prêt" de 165 milliards d'euros à l’Ukraine en utilisant les avoirs russes, présents surtout en Belgique mais aussi un peu en France. Pas satisfaisant pour les Belges qui craignent de payer la facture tous seuls.

Guerre en Ukraine

