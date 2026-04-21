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NBA : Victor Wembanyama élu défenseur de l'année à l'unanimité

information fournie par France 24 21/04/2026 à 07:22

Victor Wembanyama est le plus jeune défenseur de l’année de l'histoire en NBA, le premier à l'unanimité.

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