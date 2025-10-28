Les Spurs de San Antonio ont dominé les Raptors de Toronto (121-103). Victor Wembanyama a inscrit 24 points et pris 15 rebonds.
NBA : les Spurs et Victor Wembanyama dominent Toronto et restent invaincus
