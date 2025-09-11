Dans un entretien exclusif accordé à France 24 à Beyrouth, le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, dénonce les frappes israéliennes au Qatar, estimant que "le vrai scandale, c'est que le monde est impuissant" face aux violations du droit international. Il annonce que l'armée libanaise dispose de trois mois pour assurer "un monopole total sur les armes au sud de la rivière Litani" dans le cadre du désarmement du Hezbollah. Enfin, il affirme être "sur la bonne voie" pour ouvrir une "nouvelle page" avec Damas.
Nawaf Salam : "Israël frappe le Qatar, mais le vrai scandale, c’est que le monde est impuissant"
