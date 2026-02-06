A Narva, ville estonienne écartelée entre la crainte du puissant voisin et sa population russophone, le "pont de l'Amitié" reliant les deux berges enneigées est dorénavant hérissé de barbelés et d'obstacles antichars.
Narva l'estonienne, sa minorité russophone et la menace russe
