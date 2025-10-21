Onzième album de Benjamin Biolay, Le Disque bleu est foisonnant et solaire. Il sort le 17 octobre avant une grande tournée. Un excellent cru qui nous fait voyager de Buenos Aires à Paris. L'occasion de revenir sur l'itinéraire de ce natif de la région lyonnaise, passé par le conservatoire, et couronné de quatre Victoires de la musique qui vit aujourd'hui entre la France et l'Argentine.
Musique : Benjamin Biolay au sommet de son art avec "Le Disque bleu"
