Trump présente une vision résolument nationaliste pour l'Amérique dans le monde

Le président américain Donald Trump, le 4 novembre 2025 à Washington ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

L'administration Trump a publié vendredi un document présentant une "Stratégie de sécurité nationale" résolument nationaliste, anticipant l'"effacement civilisationnel" de l'Europe et prônant la lutte contre les "migrations de masse" et la "suprématie américaine" en Amérique latine.

"Dans tout ce que nous faisons, nous mettons l'Amérique d'abord", résume Donald Trump dans une préface au document de 33 pages, qui exhorte à "protéger le pays contre les invasions".

Mais il entend aussi en finir avec "l'époque où les États-Unis soutenaient l'ordre mondial tout entier, tel Atlas" et revendique de tourner la page aux décennies de l'après Seconde Guerre mondiale.

"Si les tendances actuelles se poursuivent, le continent (européen) sera méconnaissable dans 20 ans ou moins", affirme-t-il, alors que les relations entre les Etats-Unis et l'Union européenne se tendent, sur fond de négociations pour mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine sans participation active du Vieux continent.

Le texte confirme les grandes lignes de la politique étrangère américaine depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier.

Les présidents américains publient généralement une présentation stratégique de ce type à chaque mandat. La dernière, publiée par Joe Biden en 2022, avait mis l'accent sur l'acquisition d'un avantage compétitif sur la Chine tout en limitant une Russie jugée "dangereuse".

La nouvelle, disponible sur le site de la Maison Blanche, anticipe de son côté de forts changements au sein de l'Alliance atlantique.

- "Perte des identités nationales" européennes -

"Il est plus que plausible que, d'ici quelques décennies au plus tard, les membres de l'Otan deviennent majoritairement non européens", assure le texte.

"Il est légitime de se demander s'ils percevront leur place dans le monde, ou leur alliance avec les États-Unis, de la même manière que ceux qui ont signé la charte" de l'organisation.

Washington dénonce pêle-mêle les décisions européennes qui "sapent la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires qui transforment le continent et créent des tensions, la censure de la liberté d'expression et la répression de l'opposition politique, la chute des taux de natalité, ainsi que la perte des identités nationales (...)".

Le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul lors d'une conférence de presse à Berlin, le 5 décembre 2025 ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Il émet le voeu que "l'Europe reste européenne, retrouve sa confiance en elle-même sur le plan civilisationnel et abandonne son obsession infructueuse pour l'asphyxie réglementaire".

Berlin a réagi promptement via son ministre des affaires étrangères Johann Wadephul, selon qui l'Allemagne n'a pas besoin de "conseils venant de l'extérieur", sur "la liberté d'expression" ou "l'organisation des sociétés libres".

Le document, qui survole la stratégie sur l'Afrique et le Proche-Orient en seulement quelques paragraphes, vise à réorienter la politique diplomatique et militaire américaine au regard des évolutions géopolitiques planétaires, mais surtout des intérêts de Washington nouvellement définis.

- "Sécurité des frontières" -

Soulignant les efforts pour accroître l'approvisionnement énergétique américain, le texte estime que "la raison historique de l'Amérique de se concentrer sur le Moyen-Orient va diminuer".

Il appelle à "restaurer la suprématie américaine" en Amérique latine, et annonce un "réajustement" de la présence militaire américaine dans le monde, "pour répondre aux menaces urgentes sur notre continent".

Il recommande aussi "un éloignement des théâtres dont l'importance relative pour la sécurité nationale américaine a diminué ces dernières années ou décennies".

Des systèmes de missiles Patriot de l'armée de l'air déployés dans un parc à Taipei, dans le cadre d'un exercice militaire annuel à Taïwan, le 11 juillet 2025 ( AFP / I-Hwa Cheng )

Concernant la Chine, la stratégie réitère les appels pour une région Asie-Pacifique "libre et ouverte", mais met davantage l'accent sur la concurrence économique.

Le Japon et la Corée du Sud sont appelés à faire davantage pour soutenir Taïwan face à Pékin. "Nous devons inciter ces pays à augmenter leurs dépenses de défense, en mettant l'accent sur les capacités nécessaires pour dissuader les adversaires" de s'en prendre à l'île, affirme le document.

Par ailleurs, "l'ère des migrations de masse doit prendre fin. La sécurité des frontières est l'élément principal de la sécurité nationale", affirme ce document, dans le prolongement de son tour de vis contre l'immigration.

"Nous devons protéger notre pays contre les invasions, non seulement contre les migrations incontrôlées, mais aussi les menaces transfrontalières telles que le terrorisme, les drogues, l'espionnage et la traite des êtres humains", poursuit-il.

Nombre de résidents légaux permanents aux États-Unis, ou détenteurs de carte verte, originaires des 19 pays jugés sensibles par Washington, d'après les données du service fédéral américain de la citoyenneté et de l'immigration au 28 novembre 2025 ( AFP / Jonathan WALTER )

Dernières décisions en date de la politique anti-immigration de Donald Trump, les services américains de citoyenneté et d'immigration (USCIS) ont annoncé la suspension des demandes de "carte verte" de résident permanent ou de naturalisation émanant de ressortissants de 19 pays.

Ils ont aussi réduit la durée des permis de travail de nombreuses catégories d'immigrés.