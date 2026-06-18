Vingt ans après son inauguration par Jacques Chirac, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac célèbre un anniversaire symbolique. Devenu l'un des grands musées français consacrés aux arts et civilisations d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, il revendique plus de 25 millions de visiteurs. Mais cet anniversaire est aussi l'occasion d'évoquer les questions de restitution des œuvres, de provenance des collections et de dialogue avec les communautés concernées. Pour parler de ce bilan et de ces nouveaux enjeux, Louise Dupont reçoit Angélique Delorme, directrice générale déléguée du musée.
Musée du Quai Branly : 25 millions de visiteurs en 20 ans
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