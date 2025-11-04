Le candidat démocrate Zohran Mamdani vote aux élections municipales de New York. Cette élection constitue le premier test électoral pour Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.
Municipales de New York: le candidat démocrate Zohran Mamdani aux urnes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro