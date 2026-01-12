Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel appelle à "voter" la motion de censure LFI contre le gouvernement de Sébastien Lecornu à propos du traité UE-Mercosur et qui doit être débattue, avec celle du RN, en milieu de semaine à l'Assemblée nationale.
Motion de censure LFI: Roussel appelle les groupes parlementaires à la "voter"
