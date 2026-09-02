Le réalisateur Danny Boyle et les acteurs principaux de son film "Ink" – Claire Foy, Guy Pearce et Jack O’Connell – arrivent en bateau à la Mostra de Venise. "Ink", qui raconte l’ascension impitoyable de Rupert Murdoch au sommet des médias britanniques, ouvre le festival cette année. IMAGES
Mostra de Venise : le casting d’"Ink", le biopic de Danny Boyle sur Murdoch, arrive par bateau
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro