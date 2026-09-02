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Mostra de Venise : Arrivée de la présidente du jury, Maggie Gyllenhaal

information fournie par AFP Video 02/09/2026 à 20:37

La présidente du Jury du Festival de Venise Maggie Gyllenhaal arrive aux côtés du directeur du festival, Alberto Barbera, lors de la première journée du prestigieux festival de cinéma. L’actrice et cinéaste Gyllenhaal a remis en question le manque de réalisatrices sélectionnées pour la compétition principale de l’événement italien cette année. IMAGES

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