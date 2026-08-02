Des pompiers éteignent les flammes dans un entrepôt de déchets industriels à Gandrange, en Moselle, où s'est déclaré un incendie qui a obligé à confiner quelque 30.000 habitants chez eux. Le feu a été "maîtrisé" dans l'après-midi, selon les autorités.
Moselle: incendie dans un dépôt industriel
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