"Le feu poursuit sa progression. 42 000 hectares totalement ou partiellement détruits, soit 10 000 de plus qu'hier. 240 maisons environ impactées. Heureusement, on n'a pas, à date, connaissance de blessés, sauf chez les sapeurs-pompiers, où le bilan s'alourdit" détaille la préfète de Gironde lors d'une conférence de presse à Bordeaux. SONORE
"Le feu poursuit sa progression" en Gironde (préfète)
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