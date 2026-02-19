Emmanuel Macron affirme qu'il n'y a "pas de place pour les mouvements qui adoptent et légitiment la violence" en République, alors qu'il achève à New Delhi une visite officielle en Inde, appelant les "extrêmes" à "faire le ménage" dans leurs rangs après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque.
Mort de Quentin Deranque: Macron exhorte tous les partis "à faire le ménage"
