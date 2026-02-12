 Aller au contenu principal
Mort d'un étudiant à Dakar : l'autopsie fuite dans la presse, la famille demande des comptes

information fournie par France 24 12/02/2026 à 23:34

Les Sénégalais sont sous le choc. Ils ont découvert dans la presse ce jeudi l'autopsie de l'étudiant mort dans des affrontement avec la police sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop. Une autopsie qui confirme la version de ses camarades. Abdoulaye Ba aurait bien subi des violences. La famille exige que toute la lumière soit faite. On fait le point avec Elimane Ndao notre correspondant à Dakar.

L'offre BoursoBank