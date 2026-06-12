Christophe Ellul a été condamné à quatre ans de prison avec sursis pour homicide involontaire après la mort de sa compagne Elisa Pilarski, tuée en 2019 par son pitbull Curtis, dont la justice a décidé l'euthanasie.
Mort d'Elisa Pilarski: sursis pour son compagnon, euthanasie pour le chien Curtis
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