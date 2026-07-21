Malgré la défaite, malgré la pluie froide, plusieurs milliers de supporters ont joyeusement, mais brièvement, fêté leur "Seleccion" finaliste du Mondial à son retour en Argentine lundi soir.
Mondial: les supporters célèbrent le retour de la "Seleccion" en Argentine
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