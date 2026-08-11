Ukraine: Zelensky accuse Moscou d'avoir utilisé des missiles nord-coréens dans des frappes meurtrières

Un secouriste ukrainien intervient sur le site d'une frappe russe à Zaporijjia, en Ukraine, le 11 août 2026 ( AFP / Darya NAZAROVA )

Le président Volodymyr Zelensky a accusé mardi Moscou d'avoir utilisé des missiles balistiques nord-coréens lors de frappes nocturnes sur la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, qui ont fait au moins six morts.

"La ville a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens, des (missiles russes) Zircon et des bombes aériennes guidées", a déclaré M. Zelensky sur X, sans étayer ses accusations, dénonçant une "attaque brutale, conçue pour infliger un maximum de dégâts".

Selon les autorités mardi matin, au moins neuf personnes ont été tuées au total lors d'une nouvelle nuit de bombardements russes sur l'Ukraine.

A Zaporijjia, "six personnes ont été tuées et 19 ont été blessées", a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov, lors de frappes ayant endommagé notamment des immeubles résidentiels et d'autres bâtiments.

Ces attaques interviennent alors que Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang.

Le week-end dernier, M. Zelensky avait assuré qu'une décision avait été prise concernant le déploiement de 30.000 à 50.000 Nord-Coréens sur le sol russe. Il n'a pas précisé comment il avait obtenu ces chiffres.

"Violation"

L'Ukraine, comme ses alliés occidentaux, ont déjà accusé la Russie par le passé d'utiliser des armes de fabrication nord-coréenne. La Corée du Nord est un allié de la Russie et les relations entre les deux pays se sont renforcées depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Le week-end dernier, Volodymyr Zelensky avait appelé la Corée du Sud à coopérer avec l'Ukraine, notamment en matière de systèmes de défense anti-aérienne.

"La coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie est une question qui affecte directement notre sécurité et constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU", a commenté à l'AFP une porte-parole de la diplomatie sud-coréenne.

Séoul "suit de près" l'évolution de la situation, a-t-elle ajouté.

Selon un chercheur au sein du groupe de réflexion Korea Institute for National Unification, Hong Min, "la perspective de nouveaux déploiements nord-coréens est hautement plausible, étant donné la demande croissante de main-d'œuvre de la Russie à mesure que la guerre s'éternise".

L'armée russe a aussi lancé dans la nuit une attaque de drones et d'artillerie contre cinq districts de la région de Dnipropetrovsk (centre-est), a rapporté le chef de l'administration militaire locale.

"Trois personnes ont été tuées", dont un adolescent de 15 ans, a détaillé Oleksandre Ganja sur Telegram, faisant également état de cinq blessés.

Explosions à Kiev

A Kiev, une série d'explosions ont retenti mardi peu après 00H00 (21H00 GMT lundi), ont constaté des journalistes de l'AFP, après une alerte aux missiles. Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt, et un blessé a été recensé, ont rapporté les services d'urgence.

Selon Volodymyr Zelensky, des installations électriques ont aussi été touchées dans la nuit à Kherson (sud) et Kharkiv (nord-est), provoquant des coupures de courant.

Le ministère russe de la Défense a revendiqué sur la plateforme Max des attaques "visant des entreprises du secteur militaro-industriel et des centres de transport et de logistique dans les villes de Kiev et de Zaporijjia".

Moscou a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls certains systèmes de défense antiaérienne, dont les Patriot américains, sont capables d'intercepter.

La pénurie de missiles intercepteurs PAC-3 destinés à ces batteries s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran fin février.

En parallèle, l'Ukraine multiplie les frappes contre des villes russes. Une personne a été tuée mardi dans la région de Belgorod (ouest) et une autre au cours de la nuit dans celle de Voronej (ouest), d'après les autorités.

La veille, au moins 13 personnes avaient été tuées et une quarantaine d'autres blessées dans une frappe ukrainienne dans une ville industrielle du centre de la Russie, l'une des attaques les plus meurtrières survenues sur le territoire russe depuis 2022.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la diplomatie est au point mort et les deux pays font monter en puissance leurs frappes à longue portée.

Ces frappes ciblent quasi quotidiennement des sites énergétiques, logistiques, portuaires ou de transport, faisant un nombre croissant de victimes civiles.