Le Pakistan, pays réputé pour ses valeurs conservatrices, fait rarement parler de lui pour sa scène musicale et de divertissement. Pourtant, dans les grandes villes comme Karachi et Lahore, une scène DJ discrète mais en plein essor commence à se faire entendre, avec des talents émergents et des artistes qui transforment l’industrie musicale. Au cœur de cette évolution, de plus en plus de femmes s’affirment dans un milieu largement dominé par les hommes.
Profession DJ au Pakistan : les femmes se mettent aux platines
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