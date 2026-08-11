L’éclipse solaire du 12 août provoque un véritable boom touristique en Espagne et en Islande. Réservations en hausse, chambres hors de prix, croisières spéciales et millions de lunettes vendues : quelques minutes d’obscurité font déjà tourner un marché très lucratif. Explications.
Tourisme, croisières, lunettes : le lumineux business de l'éclipse
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