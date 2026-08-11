Des pompiers luttent contre un incendie sur le site d'une frappe russe dans la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine.
Ukraine: un incendie après une frappe russe sur Zaporijjia, au moins 5 morts
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