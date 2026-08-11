Ukraine: neuf morts dans des attaques russes au cours de la nuit

Un secouriste ukrainien intervient sur le site d'une frappe russe à Zaporijjia, en Ukraine, le 11 août 2026 ( AFP / Darya NAZAROVA )

Des attaques russes en Ukraine ont tué au moins neuf personnes au cours de la nuit, dont six à Zaporijjia, dans le sud-est du pays, ont annoncé les autorités mardi matin.

Dans la grande ville de Zaporijjia, "six personnes ont été tuées et 19 ont été blessées", a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire régionale, Ivan Fedorov, rehaussant le bilan auparavant de cinq morts.

D'après le responsable, l'armée russe a procédé à une frappe "massive" de missiles et de bombes aériennes guidées, endommageant des immeubles d'appartements et des bâtiments non-résidentiels

Précédemment, il avait partagé une image de voiture totalement détruite par les flammes et parlé d'attaques contre des infrastructures industrielles.

L'armée russe a aussi procédé à une attaque de drones et d'artillerie contre cinq districts de la région de Dnipropetrovsk (est), a rapporté le chef de l'administration militaire locale.

"Trois personnes ont été tuées", dont un adolescent de 15 ans, a détaillé Oleksandre Ganja sur Telegram, faisant également état de cinq blessés.

A Kiev, une série d'explosions a retenti mardi peu après 00H00 (21H00 GMT lundi), ont constaté des journalistes de l'AFP, après l'émission d'une alerte aux missiles. Un incendie s'est déclaré dans un entrepôt, et un blessé a été recensé, a rapporté le service d'urgence national.

Le ministère russe de la Défense a revendiqué sur la plateforme Max des attaques "visant des entreprises du secteur militaro-industriel et des centres de transport et de logistique dans les villes de Kiev et de Zaporijjia".

Ces attaques interviennent alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé la veille que la Russie se préparait à déployer davantage de soldats nord-coréens sur son territoire et avait reçu de nouveaux missiles balistiques en provenance de Pyongyang.

Moscou a intensifié ces dernières semaines ses frappes de missiles balistiques, que seuls certains systèmes de défense antiaérienne, dont les Patriot américains, sont capables d'intercepter.

La pénurie de missiles intercepteurs PAC-3 destinés à ces batteries s'est aggravée depuis la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran fin février.

En parallèle, l'Ukraine multiplie les frappes contre des villes russes, à l'image de la nuit de lundi à mardi: une attaque de drone a tué un homme de 49 ans dans la région de Voronej (ouest de la Russie), après la chute de débris, a indiqué Alexandre Gussev, son gouverneur.

Deux autres personnes ont été blessées et hospitalisées. La frappe a touché un centre logistique mais aussi des entrepôts "appartenant à une grande entreprise", a-t-il écrit.