Louis Vuitton a lancé mardi la semaine de la mode masculine de Paris avec un défilé imaginé par Pharrell Williams, mettant en scène une maison futuriste et entourée d'un jardin bucolique, au pied de la Fondation Louis Vuitton.
Mode : Pharrell Williams lance les défilés parisiens dans une maison Vuitton futuriste
