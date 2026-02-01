"Bouleversant", "dévastateur" : une semaine après le meurtre d'Alex Pretti par la police fédérale, les habitants de Minneapolis sont toujours "sous le choc et découragés". Des milliers de manifestants réclament la fin des opérations menées par ICE.
Minneapolis: une semaine après la mort d'Alex Pretti, les habitants sont "dévastés"
