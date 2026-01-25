La mort par balle d'un Américain de 37 ans, le deuxième tué par les agents fédéraux à Minneapolis en janvier, a déclenché de nouvelles protestations samedi dans cette ville secouée depuis plusieurs semaines par des manifestations contre les opérations de la police de l'immigration (ICE).
Minneapolis: nouvelles protestations après la mort d'un Américain tué par des agents fédéraux
